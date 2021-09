Dopo aver rimediato una contusione al costato durante il match contro il Genoa, Gaetano Castrovilli è in dubbio per la sfida tra Fiorentina e Napoli. Secondo fonti vicine al club viola, domani il centrocampista si sottoporrà domani a nuovi accertamenti per determinare il rientro in campo. Probabile che salti la partita contro gli azzurri, dove dovrebbe rientrare invece Lorenzo Venuti.