Cengiz Under, giocatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Galatasaray e ha speso belle parole per l’attaccante del Napoli, Arek Milik. Le sue parole:

“Lo conosco da quando giocava nel Napoli, è un ottimo giocatore ed è molto motivato. Darà tanto alla squadra, sta facendo progressi in allenamento e spero ci porti qualità ed energie”.