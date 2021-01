Nonostante l’inferiorità numerica dello Spezia per quasi tutta la partita, termina 0-0 il match tra il Torino e i liguri. Partita giocata meglio dagli ospiti, specialmente nel primo tempo, che poi hanno anche concesso qualcosa ai granata che nel recupero finale hanno colpito un clamoroso palo con Ansaldi. La squadra di Giampaolo resta al terzultimo posto e rischia di finire ancora più giù, Spezia in 14esima posizione in attesa del risultato dell’Udinese e del Genoa.