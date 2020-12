Continua a farsi sempre più intricato il caso Papu Gomez in casa Atalanta. L’ormai ex capitano della Dea infatti non è stato convocato dal tecnico Gian Piero Gasperini per la partita che vedrà affrontare i bergamaschi contro il Bologna. Ennesima bocciatura o punizione per l’asso argentino che ormai sancisce la rottura totale col team lombardo. La lista dei convocati è stata resa nota dalle pagine social ufficiali dell’Atalanta.