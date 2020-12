In seguito alla sentenza del CONI, la Gazzetta dello Sport ha provato a fare chiarezza sulle possibili date per recuperare Juventus-Napoli.

Sul sito ufficiale del quotidiano si legge: “A questo punto bisognerà trovare uno “slot” per la sfida. Si era parlato di una data possibile per il 13 gennaio, spostando il turno di coppa Italia. Ma la soluzione provocherebbe un rinvio di troppe partite scatenando un problema di incastri difficili da risolvere. Insomma, per ora è a data da destinarsi”.