Ex Napoli – Toro, Verdi in crisi: dallo scontro con Mazzarri alla contestazione dei tifosi

Da quando è andato via dal Bologna, nell’estate del 2018, per tentare in grande salto al Napoli, la carriera di Simone Verdi si è arrestata. Prima a causa degli infortuni muscolari, poi per via del poco spazio che Ancelotti gli ha riservato e ora, dopo essersi trasferito al Torino, la crisi calcistica dell’ex azzurro sembra non fermarsi.

Durante Torino-Bologna, partita giocata ieri alle 15 e vinta dai granata per 1-0, Verdi è stato infatti sostituito dopo neanche 60 minuti per far spazio a Laxalt. La reazione al cambio è stata veemente, talmente tanto da far invocare a Mazzarri, nel post partita, addirittura una multa verso il proprio calciatore. In tutto ciò non mancano le polemiche dei tifosi torinesi, sempre più delusi da quello che doveva essere invece il top player della propria squadra.