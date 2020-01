Perugia, il dt: “Napoli a fine ciclo, è un periodo di transizione. Noi avremo un’assenza importante”

Il direttore dell’area tecnica del Perugia, Roberto Goretti, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli in vista della gara di Coppa Italia Napoli-Perugia, in programma domani sera. Queste le sue principali dichiarazioni:

“Non mi aspettavo che il Napoli sarebbe stato così lontano dalla vetta a questo punto del campionato. L’organico è di grande qualità, ma forse è finito un ciclo. Del resto, capitano momenti in cui ti gira male: sono momenti di transizione. Noi siamo al sesto posto in campionato, abbiamo sbagliato qualcosa ma va bene così. Abbiamo avuto un infortunio importante come quello di Angella”.