Juve, Cristiano tifa Napoli: “Spero che batta l’Inter, sarebbe la cosa migliore per noi”

Per una sera anche Cristiano Ronaldo, fuoriclasse e leader della Juventus, farà il tifo per il Napoli. E non potrebbe essere altrimenti, dato che una sconfitta dell’Inter stasera permetterebbe ai bianconeri la prima “mini-fuga” della stagione, volando a +3 sui nerazzurri.

Queste le dichiarazioni di CR7 al termine di Juventus-Cagliari, partita in cui il portoghese ha realizzato la sua prima tripletta in Italia:

“Napoli-Inter? Non so se vedrò la partita. Sicuramente spero che gli azzurri possano battere l’Inter, sarebbe il risultato migliore per noi”.