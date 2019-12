Juve, Sarri e Martusciello dividono la tifoseria. Sui social ritorna l’hashtag #Sarriout

La sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio, nell’ultima partita del 2019, ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi bianconeri, che si dividono ancora sulla considerazione di Sarri. Negli ultimi giorni infatti, sui social, in particolare su Twitter, è tornato a comparire l’hashtag “#Sarriout”.

Le polemiche si sono infittite ancor di più dopo le dichiarazioni di Martusciello, attuale vice-allenatore dei bianconeri, intervenuto ad un incontro con i tifosi del club di Ischia:

“E’ difficile arrivare in una squadra così vincente, dobbiamo confermare quanto di buono hanno fatto i nostri predecessori ma con una nostra idea. Non è facile avere tutto e subito e vincere nell’immediato. Se ci soffermiamo solo sui risultati andremo incontro a difficoltà incredibili, anche se la squadra si sta mettendo a disposizione. I ragazzi stanno imparando”.