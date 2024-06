Agente Thiago Motta qualche mese fa: “Non credo che uno come Conte sia disposto ad andare a Napoli”

A far tornare l’entusiasmo a Napoli è bastata la notizia dell’acquisto del nuovo allenatore, Antonio Conte. Un grande colpo per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che è riuscito a portare sulla panchina azzurra uno dei migliori allenatori del panorama calcistico.

In molti, nei mesi scorsi, dicevano quanto potesse essere complicato per il Napoli attrarre allenatori importanti.

Ed ecco che sui social sono tornate virali le parole di qualche mese fa, a Tuttomercatoweb.com, di Dario Canovi, agente di Thiago Motta:

“Nessuno si è davvero domandato perché un allenatore come Spalletti dopo aver vinto un campionato si sia dimesso. Se si fossero posti questa domanda avrebbero capito che è un ambiente in cui è difficile allenare. Sarà difficile trovare un allenatore di grande livello. Nessuno vuole andarci. Non credo che uno come Conte sia disposto ad andare a Napoli”.