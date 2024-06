Il giornalista Rino Cesarano si è espresso durante Campania Sport, su Canale 21:

“E’ innegabile che la gestione di De Laurentiis è stata positiva nella continuità di risultati. Non capisco la presa di posizione di una parte della città che parla per partito preso, ha in antipatia ADL perché lui si lascia prendere e quindi per loro è tutto sbagliato ciò che fa. Bisogna far capire che bisogna valutare i passi, non le dichiarazioni o il carattere“.