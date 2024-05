Plastino: “Non so se Gasperini verrà a Napoli”

Il giornalista Michele Plastino si è espresso ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi su chi possa essere il futuro allenatore del Napoli:

“Su Manna e sul fatto che possa avere o meno carta bianca, io credo che chiunque va a Napoli sa di trovarsi di fronte ad un presidente con una certa personalità“.

Ha inoltre aggiunto:

“Non so se Gasperini verrà a Napoli figuriamoci se posso sapere, come dice il tifoso ascoltatore, se porterà con sé Scalvini e Koopmeiners. Anche perché non è più come un tempo, che quando arrivava l’allenatore con lui portava alcuni giocatori fidati. Detto ciò, io credo al mercato solo quando ci sono le firme sui contratti.”