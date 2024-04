CdS – Napoli-Roma, Calzona stravolge la difesa. Le ultime sulla formazione degli azzurri

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto a proposito delle ultime sulla formazione che Francesco Calzona schiererà in occasione di Napoli-Roma, in programma allo stadio Diego Armando Maradona il giorno domenica 28 aprile alle ore 18:00. Il mister potrà contare su tutti gli elementi del gruppo, compreso Mathias Olivera, che sta recuperando da un problema muscolare ed è molto vicino al rientro. Insieme a lui, torneranno disponibili Amir Rrahmani e Mario Rui, squalificati in occasione di Empoli-Napoli. I due, sono fortemente indiziati a partire titolari in occasione della sfida ai giallorossi.