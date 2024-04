Calzona: “Siamo pronti, dobbiamo essere solidi. Kvara si è ripreso, su Zielinski…”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN pochi minuti prima dell’inizio della sfida tra gli azzurri ed il Monza all’ U-Power Stadium. Ecco le parole del mister sulla partita, sulle aspettative, su Kvara e Zielinski:

Arrivate da un partita difficile ed una brutta sconfitta. Come vi siete preparati per oggi?

“Finalmente abbiamo avuto una settimana piena per preparare una partita, non era mai capitato dal mio arrivo. Abbiamo analizzato gli errori dopo la bruttissima partita che abbiamo fatto e siamo pronto per la partita di oggi”

Politano ha sottolineato il lavoro, cosa vuole vedere dal Napoli oggi?

“Dobbiamo essere più solidi a livello difensivo, non è una questione solo di difensori ma di squadra. Siamo vulnerabili nella nostra metà campo e abbiamo lavorato su quest’aspetto. I ragazzi hanno voglia di svoltare”

Come sta Kvara e quanti minuti ha? Su Zielinski che torna titolare?

“Kvara ha quasi sempre giocato, ha avuto solo un piccolo acciacco dopo la sosta e se l’è portato dietro. Speriamo duri il più impossibile ma abbiamo soluzioni in panchina. Zielinski domenica è entrato benissimo e gli ho dato la possibilità di partire dall’inizio perché ha lavorato bene in settimana”