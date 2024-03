Kiss Kiss Napoli – Prandelli: “Il Napoli? De Laurentiis mi voleva, ma…”

L’ex commissario tecnico dell’Italia e allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, rivela il retroscena di un lontano mercato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Sembra che il presidente azzurro De Laurentiis lo volesse nella panchina del Napoli durante gli anni in cui allenava la nazionale. Proprio questo è stato il motivo del suo rifiuto:

“Io al Napoli? Non sono mai venuto nonostante i pressing di De Laurentiis, quando diedi disponibilità per la nazionale soprattutto. Napoli è una piazza straordinaria ma avevo già stretto la mano al presidente federale e non mi sono rimangiato la parola. Se non avessi allenato l’Italia in quel periodo avrei sicuramente scelto il Napoli”