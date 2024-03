Calzona: “Non penso alla riconferma! Champions? Vi spiego perché abbiamo chances”

L’allenatore del Napoli ha riportato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. Negli ultimi due mesi non è stato facile svolgere il suo doppio incarico di allenatore del Napoli e commissario tecnico della Slovacchia: “Il doppio ruolo è compatibile solo quando non ci sono partite ufficiali per quanto mi riguarda” ha commentato.

Per quanto riguarda il suo futuro, non pensa alla riconferma, in quanto i suoi accordi con il presidente De Laurentis sono prossimi alla chiusura e il suo sogno con la nazionale slovacca continua. Il suo impegno con il Napoli, però, non è terminato e con i ragazzi si mostra ancora fiducioso:

“Finché la matematica non ci condanna io e i ragazzi ci crediamo, ma è ovvio che ci serva un filotto di vittorie. Abbiamo la fortuna di avere scontri diretti nelle prossime giornate, da sfruttare per rosicchiare i punti a chi ci sta davanti. I ragazzi mi seguono e sono usciti da un periodo difficile, stiamo dando tutto“

Calzona, dunque, si mostra fiducioso per il piazzamento del Napoli in chiusura di questa stagione. Il futuro, però, resta ancora incerto.