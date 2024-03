L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui dubbi di formazione per Calzona in vista del match contro l’Inter. Secondo il quotidiano il mister azzurro è alle prese con un dubbio mica da poco in vista dell’Inter, ovvero se schierare o meno Piotr Zielinski. Un po’ avrà il sospetto d’essersi ritrovato già nel futuro, Zielinski, domani sera, quando metterà piede a San Siro. Quella contro l’Inter sarà la sua partita, chissà se dal primo minuto oppure in corso. È il grande rebus che Calzona porterà con sé ancora per qualche ora. Zielinski veste ancora la maglia del Napoli e lo fa onorandola, sordo al richiamo del domani, ma affrontare l’Inter avrà per lui un sapore speciale. Zielinski non sa ancora bene cosa ne sarà di lui. Vive da settimane il ballottaggio con Traore che durerà fino al termine della stagione. Un posto per due nel 4-3-3 di Calzona. Piotr vorrà esserci, giocare contro la sua futura squadra, nella sua prossima casa, contro i compagni del domani, sarà la prima occasione per farsi notare da tutti, tifosi compresi.