Marchetti: “Sarà una partita intensa, c’è pessimismo ma sono convinto di una cosa”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della partita che attende il Napoli stasera: “Sarà una partita molto intensa, simile a quella dell’andata tatticamente. Spero sia più facile per gli azzurri adesso che hanno potuto lavorare diverse settimane con Calzona e adattarsi al suo gioco. Sia Napoli che Barcellona hanno bisogno di riscattare una stagione difficile e metteranno in campo tanto orgoglio per farlo. C’è pessimismo tra i tifosi azzurri ma sono convinto che il Napoli se la possa giocare. Il Barcellona possiede tante individualità e ha una certa tradizione in Champions, ma Kvara e Osi possono fargli male. Entrambe quest’anno hanno fatto registrare una difesa non certo impenetrabile e vissuto momenti di difficoltà come l’addio annunciato di Xavi al termine della stagione”.