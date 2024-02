Comune di Napoli, Simeone: “La città ospiterà Euro 2032. Non vogliamo che il Napoli giochi lontano dal Maradona”

Nino Simeone, presidente della Commissione consiliare ai Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo. Si è parlato a proposito della questione stadio Maradona. Queste le sue dichiarazioni a riguardo.

“Il Ministro dello sport Abodi vuole creare un fondo di investimento privato per quanto riguarda gli stadi delle squadre di calcio. Il tema vero è che la città del Napoli sarà sicuramente tra le cinque che ospiteranno gli Europei del 2032, così come il Maradona verrà aggiornato e ne sarà protagonista. Ci sono dei lavori di riqualificazione che vanno eseguiti. Mi auguro che possano essere fatti come a Bergamo e ad Udine, con le squadre in campo mentre si svolgono i lavori e senza che il Napoli cambi casa. Al momento, però, lo Stato non ha ancora emesso nulla, quindi aspettiamo. Così come attendiamo di avere una comunicazione ufficiale sulla presenza della città di Napoli per la manifestazione. Il sindaco Manfredi e De Laurentiis si sono incontrati allo stadio per Napoli-Barcellona e sono sicuro che si saranno parlati su questo argomento. Non è solo un problema della città o della squadra, ma un qualcosa che riguarda anche le altre squadre e città d’Italia. L’inizio dei lavori? Solo davanti a progetti seri e dettagliati, che ci diranno la cifra economica che servirà per manutenzione e aggiornamento. Al momento siamo ancora nel campo delle idee, quindi attendiamo provvedimenti ufficiali. L’intenzione è quella di svolgere i lavori, senza costringere il Napoli a giocare lontano dal Maradona. Sarebbe poi complicato muovere tutti questi tifosi a Palermo o Bari, quindi faremo di tutto perché ciò non accada. Poi credo che qualche stadio in Campania possa essere utilizzato, ma ragioniamo ancora secondo scenari”.