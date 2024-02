Prandelli: “Il gol preso dal Cagliari è il segnale di qualcosa che si è rotto. Barcellona? Vincere lì e tramutare quest’annata in positivo”

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana, è stato intervistato da Il Mattino e ha speso qualche parola sul periodo non facile che sta affrontando il Napoli e sul percorso da affrontare nei prossimi mesi per i ragazzi di Calzona.

In merito al pareggio dell’ultima partita contro il Cagliari, l’ex ct italiano si esprime così: “Il gol del Cagliari? Quando prendi gol quasi all’ultimo secondo è il segnale di qualcosa che è rotto dentro di te. Perché in pieno recupero le grandi squadre i gol li fanno, non li possono prendere come ha fatto il Napoli”.

Facendo un paragone con il Napoli della scorsa stagione, Prandelli spende qualche parola riguardo l’annata vincente di mister Spalletti: “Chiudo gli occhi e ancora ho a mente la squadra di Luciano che aveva uomini che giocavano con ambizione, convinzione, generosità, passione. Mi chiedo che fine abbia fatto. È come se fosse svanito tutto in un lampo”.

“Ora tocca ai giocatori prendersi le responsabilità del momento, non hanno alibi. Non ne hanno mai avuti ma adesso non ne hanno neppure mezzo. Per uscirne fuori serve la loro reazione” dice Prandelli.

Infine, l’allenatore italiano fa un augurio al Napoli: “Ora c’è una grande occasione per rialzare la testa ed è la sfida contro il Barcellona: approdare ai quarti di Champions League può tramutare questa annata in qualcosa inaspettatamente positiva. Non è facile andare a vincere lì, ma è nelle potenzialità e nelle corde di una squadra che ha dominato, con un gioco spettacolare ed equilibrato fino a 10 mesi fa”.