Del Genio: “Ogni giocatore del Napoli pensa a se stesso. ADL? Deve vendere 12 o 13 giocatori a fine stagione”

Paolo del Genio, giornalista sportivo, è intervenuto a Telecapri nel corso della trasmissione Il Napoli su Telecapri per parlare del momento complicato che sta affrontando il Napoli.

In merito al periodo non facile che stanno attraversando la squadra di mister Calzona, il giornalista si è espresso così: “Al Napoli mancano i movimenti senza palla, manca l’allineamento della difesa e il lavoro tattico da sette mesi. I calciatori si sono dimenticati tutto e ormai ogni giocatore pensa a se stesso e scarica le responsabilità sul compagno. Insieme, non perchè si odiano ma per un fatto naturale e umano, non possono più stare“.

Inoltre, Del Genio lancia un appello al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Caro Aurelio, lo so che non è il tuo modo di ragionare ma a fine stagioni devi vendere 12 o 13 giocatori”.