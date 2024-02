Cheddira, parla l’agente: “Napoli? Lo sta seguendo. Lui vuole rimanere a Frosinone per un finale di stagione importante”

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, calciatore di proprietà del Napoli e in prestito al Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per rispondere ad alcune domande sull’attaccante marocchino.

Recente il suo gol allo Stadium di Torino contro la Juventus, il suo agente ha speso qualche parola sul presente di Cheddira e sulle sensazioni degli ultimi mesi a Frosinone: “Al di là del gol alla Juve, ho visto la grande prestazione che ha fatto. Sono contento dell’impatto che ha avuto e sta facendo un buon campionato, qualche gol in più poteva arrivare ma è stato sfortunato. Penso che farà un finale di stagione importante e potrà essere determinante per la corsa salvezza del Frosinone“.

Rispondendo ad alcune domande sul futuro, l’agente dell’attaccante ha precisato le intenzioni di Cheddira per quanto riguardano questa stagione e si esprime sul Napoli: “La sua volontà è quella di rimanere a Frosinone per raggiungere i suoi obiettivi, non gli piace lasciare le cose a metà. Napoli? Lo sta seguendo ma si spera, innanzitutto, che lui ora possa raggiungere continuità e che possa dimostrare le sue qualità. In ogni partita giocata, la prestazione l’ha sempre fatta e ha sempre dato il suo contributo. In questa ultima parte di stagione può dare una grossa mano a Di Francesco e alla squadra“.