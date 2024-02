Sassuolo, Bigica: “Napoli? Verrà qui per fare risultato ma troverà un Sassuolo agguerrito, bisogna raggiungere la salvezza”

Emiliano Bigica, nuovo allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni dei canali social del club alla vigilia del match contro il Napoli, in programma domani sera alle ore 18.

Il nuovo tecnico dei neroverdi ha sostituito recentemente l’esonerato Dionisi ed è intervenuto per fare il punto della situazione in casa Sassuolo: “I giocatori sanno che questo periodo non è facile ed è ora il momento di tirare fuori il massimo e raggiungere la salvezza. Sono convinto che se lavoriamo di gruppo, la qualità verrà fuori”.

Inoltre, Bigica ha presentato la gara di domani contro il Napoli e lancia la sfida ai ragazzi di Calzona: “Ora ci aspetta il Napoli che è una squadra forte, con molti campioni. Verranno qui per fare risultato ma troveranno una squadra agguerrita che ha voglia di tornare a fare punti. Con il Napoli mi sono tolto belle soddisfazioni, ora è il momento di dimostrare a tifosi e società che ogni partita verrà giocata come fosse l’ultima”.

Infine, per quanto riguarda l’infermeria, il tecnico neroverde ha confermato una sola assenza per la sfida di domani: “L’unica assenza sicura è Viti, cercherò di recuperare quanti più giocatori è possibile fino a poche ore dalla partita”.

Dunque, ci sarà la possibilità di un recupero last minute di Domenico Berardi, alle prese con una lesione al menisco.