De Biasi: “Garcia? Difficile lavorare bene se la società ti mette i bastoni tra le ruote. Mi auguro che Calzona faccia bene”

Gianni De Biasi, opinionista sportivo ed allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di TMW e ha speso alcune parole sul nuovo cambio in panchina in casa Napoli.

Riguardo la scelta del nuovo allenatore del Napoli, Gianni De Biasi commenta: “Per Calzona il lavoro non sarà semplicissimo, ripartirà dal 4-3-3 e mi auguro faccia bene. Penso che De Laurentiis abbia scelto Calzona perché ha lavorato con Sarri e Spalletti“.

In merito alle scelte fatte dalla società ad inizio stagione, l’allenatore italiano ha voluto spendere alcune parole anche sull’ex tecnico azzurro Rudi Garcia: “Il problema più grosso di questa stagione è stata quella di non supportare Garcia, messo in discussione sin dal primo giorno. Difficile lavorare bene se anche la società ti mette i bastoni tra le ruote. Sono state fatte valutazioni poco profonde ad inizio stagione, ed è lì che è nato il problema”.