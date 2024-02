Xavi in conferenza: “Sorprendente il cambio allenatore del Napoli. Domani vogliamo il dominio del campo”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Barcellona. Presente anche il centrocampista Frenkie De Jong. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico e del calciatore qdalla sala stampa del Maradona:

De Jong: “Il Napoli ha una squadra molto forte e giocatori di massimo livello. L’anno scorso hanno vinto la Serie A, quest’anno stanno facendo fatica ma sono comunque riusciti a qualificarsi agli ottavi. Sarà una partita difficile. Kvaratskhelia è un giocatore di livello altissimo, uno che fa la differenza, fa gol, ha l’ultimo passaggio, è uno da tenere in considerazione domani. Noi prepariamo bene tutte le partite, quelle di Champions sono speciali. Lo staff prepara sempre bene la partita, vedremo domani se faremo bene”.

Xavi: “Vogliamo fare una grande partita contro un Napoli che ha cambiato allenatore in maniera sorprendete. Un cambiamento tecnico non ci fa capire bene come loro approcceranno alla partita. Giochiamo contro i campioni dello scudetto. I tre attaccanti che hanno sono calciatori di primissimo livello”.

Sul passaggio del turno: “Abbiamo il 50 per cento di possibilità. Non so chi è il favorito, le parole restano parole. Domani la squadra migliore dimostrerà chi è la più forte. Lascio parlare il campo. Non ci sono favoriti”.

Sul momento dei calciatori e sul Napoli: “Lewandowski, ma anche Pedri, sono calciatori che vivono lo scenario perfetto in Champions. Da allenatore ho la speranza di fare una buona partita. Robert è un leader, è tornato a mostrare un ottimo periodo di forma dopo qualche difficoltà iniziale. Domani vedremo come approccerà il Napoli. Ho visto che con Mazzarri hanno giocato anche a cinque ma non ci interessa. L’importante è che la mia squadra avrà il dominio del campo”.

Sulle polemiche: “Non giochiamo per chiudere bocche. Giochiamo per il Barcellona e per i nsotri tifosi. L’obiettivo è superare il turno e l’attenzione deve essere su questo magnifico scenario che è la Champions. Domani vogliamo competere al massimo. Se passeremo ai quarti mi direte che sarà il momento della verità. Così non è: vogliamo goderci la partita e giocare questa competizione”.

Sulla Champions e sull’addio: “Per me non cambia nulla. Il Barcellona è la mia vita. Abbiamo preparato questa partita molto bene anche se questa competizione ci fa vivere pressione. Il Napoli è una squadra forte. Dobbiamo attaccare, ma evitare contropiedi. E’ difficile difendere contro calciatori veloci come quelli del Napoli”.

Sulla reazione dei calciatori: “Al momento l’obiettivo è pensare solo alla qualificazione. Credo che la mia decisione di annunciare l’addio sia giusta. I calciatori si sono messi a lavorare nella maniera migliore”.

Sulla partita: “La partita sarà alla pari. Il Napoli ha una squadra forte come la nostra. Non vedo una chiara favorita. Lo dimostreremo in campo. Noi siamo il Barcellona, il pareggio non è un buon risultato. Domani scenderemo in campo solo per vincere la partita, ma va considerato che la prossima settimana loro giocheranno in casa nostra”.