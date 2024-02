Caprile erede di Meret? l’agente: “Troppo presto per parlare di futuro”

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, portiere dell’Empoli e di proprietà del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni alle colonne di calciomercato.it. Queste le sue parole, in cui gli viene chiesta la domanda sull’eredità che potrebbe lasciare Alex Meret all’ex Bari: “La prossima partita è contro la Fiorentina, ed è troppo in là per parlare di futuro. Quindi, figuriamoci del parlare del mercato estivo. Manca ancora tutto il girone di ritorno, meglio parlare del presente“.

Battistini poi si trattiene su possibili interessi dall’estero per il portiere: “No, non c’è nulla. C’è solo da lasciare in pace il ragazzo che è concentrato in quello che sta facendo”.