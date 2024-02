Mauro Meluso ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre gara contro il Milan. Queste le sue parole:

“La scelta di Mazzarri di far giocare Zielinski conferma la tesi, che non c’è nulla contro di lui. Può darci una mano fino a fine stagione e l’esclusione dalla lista Uefa è dovuta ad una base tattica. Non abbiamo nessuna preclusione nonostante non abbia rinnovato il contratto, ci ha dato e ricevuto tanto, penso che possa chiudere bene il campionato con noi.”