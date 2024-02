Simeone: “Ci sarà da lottare fino alla fine, bisogna ritrovare serenità”

Giovanni Simeone attaccante del Napoli , ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine del match con il Verona:

“Bisogna sempre migliorare. Dopo la partita con la Salernitana siamo cresciuti, quando arrivano i risultati positivi si lavora meglio. I nostri non sono problemi di modulo, siamo noi calciatori che scendiamo in campo. Bisogna ritrovare serenità“.

“Per la corsa alla Champions ci sono tante squadre e non sarà facile. Dovremo lottare fino alla fine. Servirà regolarità, ma dobbiamo pensare sempre a noi“.

“Nel primo tempo abbiamo fatto bene, normale che quando non arriva il gol inizi a calare e il Verona ne ha approfittato. Se giochiamo come il primo tempo ci leveremo soddisfazioni, sotto ritmo non diamo fastidio alle difese avversarie e diventiamo una squadra normale“.