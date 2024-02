Inter, Marotta: “Zielinski è un giocatore da Inter. Abbiamo il dovere di seguirlo”

Beppe Marotta amministratore dell’Inter, ha rilasciato una breve dichiarazione nel pre partita di Inter-Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il prossimo anno parteciperemo a più competizioni, ci sarà anche il mondiale per club. Siamo alla ricerca di una rosa sempre più competitiva. Quando si presentano opportunità come Zielinski o altri giocatori abbiamo il dovere di inseguirle, se riusciremo a tesserarlo poi è da vedere. Ha tutti i requisiti per essere un giocatore dell’Inter. La battuta di De Laurentiis? L’aspetto divertente del calcio è l’ironia, senza sarebbe dura…“