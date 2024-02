Lozano: “Napoli resterà nel mio cuore, mi manca tutto”

Hirving Lozano è stato uno dei protagonisti della vittoria dello storico terzo scudetto del Napoli. L’attaccante messicano è ritornato a fine stagione, al PSV per continuare la sua carriera. L’ex azzurro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Mola Tv, dalle sue parole esce un enorme dimostrazione d’amore verso la città e la squadra partenopea. Ecco le sue parole con tono emozionante.

“Cosa mi manca di Napoli? Sono stato 4 anni lì, Napoli resterà nel mio cuore per sempre, ho fatto parte della loro storia. Sono stato il primo calciatore messicano a vincere lo Scudetto e la Coppa Italia, per me è stato bellissimo. Napoli mi manca, mi manca la gente, il cibo, il mare“.

Aggiunge: “A Napoli ho fatto un percorso difficile, ho sopportato tanto e tutto, l’immagine più bella è quella dell’abbraccio con mia moglie nello stadio dopo lo Scudetto. Guardo le partite del Napoli, è un po’ in difficoltà in questa stagione, ma comunque è una squadra forte e ritroverà la giusta strada“.