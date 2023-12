Boniek: “Il Napoli è sfortunato. Su Zielinski penso…”

Zibi Boniek, ex campione polacco, ha parlato a Radio Gol della situazione del Napoli, sconfitto al Maradona dall’Inter e pronto ad affrontare la Juventus a Torino: “Il Napoli gioca bene ma è sfortunato. Mi è piaciuto molto contro l’Inter nonostante la sconfitta” – Boniek poi dice la sua sulla possibilità di giocare nella squadra partenopea – “Non c’è mai stata l’opportunità, però mi sarebbe piaciuto di giocare nella stessa squadra insieme a Maradona, il giocatore più forte di tutti i tempi”.

Aggiunge su Zielinski: ” Se Piotr dovesse arrivare in scadenza, farebbe gola a tante squadre, non so perchè siano arrivati a questa situazione e non ho approfondito perchè non ho sentito Piotr. Il calciatore poi, ha anche il diritto di andare allo svincolo. Non ho mai parlato con lui, però è fortissimo ed ha ancora tanto da dire”.