CorrSport – Giuntoli vuole Anguissa: l’ex Fulham piace al nuovo ds bianconero

Frank Anguissa piace alla Juve.

La notizia è esplosa stamane sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, con tanto di riferimento alle intenzioni dell’ex direttore sportivo Giuntoli di strapparlo al Napoli, secca però la risposta dei partenopei: “Cristiano Giuntoli è partito da lontano, si fa per dire, poi è andato dritto al cuore del problema: sapendo che Frank Anguissa ha una clausola da 45 milioni di euro che potrebbe liberarlo per l’estero, ha provato ad anticipare, ha chiesto attraverso il macrocosmo che agisce sul mercato la disponibilità di avvicinarsi al proprio centrocampista di riferimento e poi è rimasto impassibile, dinnanzi a il Napoli non lo vende. Giuntoli prenderebbe subito Anguissa, perché il mediano-mezzala-leader è uno dei colpi di cui va maggiormente fiero”.