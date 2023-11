Cannavaro a Prime: “Buona prestazione ma non si raccolgono punti. Sul gol di Paz l’errore è collettivo”

Fabio Cannavaro ha commentato ai microfoni di Prime la partita degli azzurri contro il Real: “E’ stata una buona prestazione, ma allo stesso tempo porti a casa una sconfitta. In Champions nessuno ti regala niente e anche con il Braga il Napoli dovrà stare attento e non sottovalutarlo. Meret poteva fare sicuramente meglio sul gol di Paz, ma anche la difesa sbaglia, Nathan si gira al momento del tiro. Contro squadre così non devi avere paura. Il Napoli è forte, ma con il Real non puoi permetterti distrazioni, non puoi mollare un secondo che loro sono sempre lì”.