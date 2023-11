Il Mattino – Chiacchierata AdL-Perez. Ci sono di mezzo due giocatori

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito dell’incontro avvenuto ieri tra Aurelio De Laurentiis e Florentino Perez. I due presidenti si sono incontrati ieri al ristorante stellato Zalacain di Madrid, per il consueto pranzo istituzionale della Uefa. L’occasione è stata utile anche per parlare del possibile nascere di trattative tra alcuni calciatori delle due squadre. Secondo quanto riportato infatti, il presidente madrileno ha confessato di essere rimasto colpito da Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli invece, ha da tempo messo gli occhi su Brahim Diaz, che tra le file delle Merengues non riesce a trovare molto spazio. La chiacchierata c’è stata, ma se ne riparlerà in maniera più dettagliata nelle prossime sessioni di mercato.