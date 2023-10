Balotelli: ” Ho giocato con Thuram, sul Napoli e la lotta scudetto…”

Ai microfoni di “Vox to Box” sul canale Twitch di TVPlay, Mario Balotelli non ha dubbi sulla lotta scudetto: “Tra Juve, Napoli e Milan è una bella sfida per arrivare al secondo posto, visto che per ora l’Inter mi sembra superiore a tutte le altre, anche se parlare di scudetto a novembre è molto difficile”. Ha aggiunto su Lukaku e Thuram: “Per qualità e talento in campo rispetto a Lukaku, scelgo Thuram. Ho giocato con lui quando era giovane e non era così forte, è migliorato tantissimo.”

Ha detto poi sul pallone d’oro assegnato a Messi: “Il premio è meritato, Haaland e Mbappè si contenderanno i prossimi, ma questo andava dato a Messi.” Ha fatto invece rumore la reazione di Cristiano Ronaldo: “La risata alle parole di Roncero è che non ci stava- dice Balotelli-, ma evidentemente questa volta ha patito la vittoria di Messi.”