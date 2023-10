Martedì sera alle ore 21:00 il Napoli scenderà in campo in trasferta contro l’Union Berlino nel terzo turno del girone C di Champions. I tedeschi vengono da otto sconfitte consecutive tra campionato e coppa, e il tecnico Urs Fischer è obbligato ad ottenere un risultato positivo se vuole evitare l’esonero. Secondo i media tedeschi l’allenatore sarà esonerato in caso di sconfitta contro gli azzurri di Rudi Garcia.