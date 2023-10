Bigon: “Napoli, manca compattezza. Garcia? Non si cambia la macchina che funziona”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alberto Bigon, ex tecnico del Napoli, ha voluto soffermarsi sul delicato momento che vive la squadra partenopea.

Dei tre tecnici che hanno vinto lo scudetto a Napoli, Alberto Bigon è quello meno citato. Non perché il padovano abbia meriti minori, ma perché la prima volta di Ottavio Bianchi resta storica e l’ultima di Luciano Spalletti ha riempito occhi e cuore. Se c’è uno, però, che può parlare con cognizione sulla difficoltà di ripetersi dopo aver vinto, questo è proprio il 75enne allenatore veneto. “Il calcio è cambiato, non c’è dubbio, ma certe dinamiche di spogliatoio rimangono intatte, perché sempre di uomini parliamo. E nel campionato italiano è sempre difficile ripetersi e lo sarebbe stato anche per un ottimo allenatore come Spalletti. La dimostrazione è nel Milan di Stefano Pioli, che non c’è riuscito. Eppure il club rossonero non ha cambiato la guida tecnica”.