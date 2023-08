ADL a Sky: “Osimhen resta, ha un contratto! Ho un sogno per questa stagione”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del futuro di Osimhen e del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Osimhen resta. Ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti e i contratti sono sempre da rispettare da entrambe le parti perchè i contratti sono bilaterali. Finché la bilateralità c’è e non pende mai tutta da una parte o dall’altra, si va sempre d’amore e d’accordo. E con Osimhen la bilateralità c’è dal primo momento. Quindi stare sereni e stare tranquilli. Il mio sogno è quello di ripetere la stagione che abbiamo appena terminato. I sogni sono sempre bellissimi e sono il sale della vita e quindi perché levare alla vita un sapore e lasciare una valenza sciapa. Bisogna sempre mettere un po’ di sale e quindi noi dobbiamo sempre sperare di ripetere un campionato straordinario dove tutti devono onorare la maglia e si devono impegnare. Io sono sicuro che da lunedì a Castel Volturno si lavorerà in maniera soda e dura proprio con gli 11 più le eventuali 5 sostituzioni che dovessero servire al nostro allenatore per la prima di campionato”.