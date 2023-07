Cosmi: “Massara sa incidere sui calciatori. De Laurentiis mi ricorda Gaucci”

Serse Cosmi, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc. In particolare, si è parlato a proposito di Ricky Massara, tra i candidati a diventare nuovo Ds del Napoli.

“Ho avuto la fortuna di incontrare Massara che era un ragazzo straordinario ed è diventato uomo di quel livello. Magari posso sbagliare le valutazioni tecniche, ma quelle morali difficilmente. Massara è una mosca bianca nel calcio, questo è sicuro. La sua carriera da direttore sportivo? Io ho allenato anche De Zerbi ed erano da calciatori due caratteri completamente diversi. Massara ha conosciuto Sabatini all’Arezzo, poi è nato come direttore sportivo insieme a lui e non poteva trovarne uno migliore. Quando sento allenatori e direttori che dicono di non dormire la notte mi preoccupo tantissimo. Vivono solo per un mestiere meraviglioso, ma esprimi le tue qualità solo quando sei in una condizione serena. Massara è uno molto attento alle situazioni personali anche se sembra un introverso e parla poco, ma quando parla sà incidere sui calciatori. Parlava 4 lingue già da calciatore. È cresciuto tantissimo. È uno dei migliori direttori sportivi che possono stare bene a Napoli. De Laurentiis capillare nella scelta delle persone? Non prendetemi per pazzo nel paragone perché improponibile. Anche Gaucci era considerato un presidente vulcanico che sorprendeva con delle scelte difficili da capire, ma tantissime si rivelavano azzeccate. Mi ricorda lui perché gli piaceva trovare delle situazioni originali. Entrambi si sono sempre circondati di persone competenti nel calcio. De Laurentiis ha sempre avuto Giuntoli in questi anni e collaboratori importanti. Ha una capacità incredibile di scegliere le persone giuste. A Gaucci gli rimproveravo sempre che aveva grande intuizione, ma non portava avanti le sue idee, mentre De Laurentiis lo fa”.