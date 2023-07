Dalla Spagna – Il Napoli pronto a pagare la clausola di Dembélé, ma lui dice di no

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Nacional, il Napoli sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di Ousmane Dembélé, esterno francese in forza al Barcellona. L’idea della dirigenza partenopea è quella di prendere il calciatore in caso di cessione di Victor Osimhen, e di esercitarne la clausola vigente. Tuttavia, la strada per far sì che l’operazione si chiuda è in salita, poiché al momento il calciatore ex Borussia Dortmund rifiuterebbe la proposta, rimanendo così in blaugrana.