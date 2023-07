Chisoli, ex presidente Spezia: “Meluso al Napoli? Se lo merita”

L’ex presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, parlando del nuovo direttore sportivo azzurro Mauro Meluso. L’ex numero uno spezzino collaborò infatti con il ds ai tempi della promozione in Serie A, e ha raccontato di lui.

Ecco le sue parole: “Dal punto di vista personale abbiamo lavorato molto bene insieme, ma anche e soprattutto dal punto di vista lavorativo. Con noi aveva un compito difficile perché dovette allestire una squadra competitiva in soli 20 giorni, visto che avevamo vinto tardi i play-off di B per approdare in Serie A. Nonostante i tempi ristrettissimi, fece una squadra molto forte, di qualità.” ha raccontato, continuando poi: “So che aveva deciso di ripartire, che a breve sarebbe arrivata per lui qualche offerta, ma da una piazza così importante come quella dei campioni d’Italia mi rende davvero felice, perché se lo merita. Spesso ci sentiamo e lo chiamerò subito per fargli i complimenti ed il mio “in bocca al lupo” per questa nuova avventura”.