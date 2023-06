De Giuseppe: “Ho assistito ad allenamenti di Napoli e Juve, c’è una differenza”

Il bordocampista di Dazn Alessio De Giuseppe ha rilasciato un’intervista a 1 Station Radio parlando anche di Kvaratskhelia, del Napoli e degli allenamenti degli azzurri. Le sue parole sulla stella georgiana: “Ho avuto la fortuna di vivere Kvara da molto vicino e vedevo come stoppava palla e quali erano i suoi movimenti, e posso dire come riusciva in una semplicità unica in molte giocate semplici solo all’apparenza. Ha una visione di gioco fuori dal comune“.

Il giornalista ha svelato poi un retroscena sugli allenamenti di Napoli e Juventus: “Ho assistito agli allenamenti di Napoli e Juventus, e posso dire che la velocità e qualità di trasmissione palla era del tutto differente. Questa la differenza che ho notato. La palla, negli allenamenti degli azzurri, viaggiava velocissima e non usciva mai dal campo. Questa credo che sia una qualità che, il prossimo anno, anche il nuovo tecnico si impegnerà a garantire. Ci saranno accorgimenti, ma il prossimo allenatore non vorrà modificare un assetto vincente e, soprattutto, godibile”.