Rimozione degli striscioni in città, iniziano le operazioni. Manfredi: “Grazie per la collaborazione”

Negli scorsi giorni sono iniziate le operazioni di rimozione degli striscioni esposti in città per lo scudetto del Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi aveva infatti già annunciato che avrebbe fatto rimuovere striscioni e decorazioni varie nelle zone pubbliche della città per motivi di sicurezza. Intanto l’amministrazione comunale ha ringraziato le associazioni e i tifosi che si stanno muovendo spontaneamente: “E’ una collaborazione importante della quale siamo molto grati, sosterremo uno sforzo notevole e poter contare sul contributo di tanti napoletani ci consentirà di riportare più rapidamente alla normalità le strade della città evitando il rischio che gli striscioni, esposti troppo a lungo alle intemperie, possano diventare un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini”.