ADL: “Siamo valutando diversi allenatori. Su Luis Enrique…”

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni della Rai della situazione allenatore che tiene banco in casa Napoli ormai da diverse settimane: “Sul tavolo abbiamo una decina di allenatori che giocano con il 433 che stiamo valutando. Luis Enrique? Un grande allenatore ma ha in mente la Premier. E’ un campionato che attrae di più rispetto al nostro, ma posso dirgli che lì non c’è il golfo e non si mangia bene come da noi, ma il problema economico è troppo importante. In Inghilterra ci sono offerte più allettanti”.

Sulla festa Scudetto “Vorrei portavi tutti allo stadio. Si parla di code di 250mila persone ma erano molte di più. Ringrazio la Rai che ci ha dato questa possibilità della diretta dalle 21 cosi fino a 10 milioni di persone potranno godersi lo show. Ci saranno tanti nomi importanti da Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Emma, Arisa, Clementino e tanti altri. Stefano De Martino sarà in conduzione”.

Sulla Champions “Dobbiamo cercare di avere la dea bendata per la Champions, nei sorteggi ci giochiamo tutto. Dico da sempre che le competizioni europee andrebbero modificate, ma in tal senso non posso fare niente, debbo sottostare all’ordinamento della Uefa, ma noi cercheremo di batterci come sempre. Faremo del nostro meglio per i tifosi che sono il nostro bene. Lavoriamo ogni giorno per loro e loro devono sostenerci sempre senza avvilirsi se qualcosa va male. Ci risolleveremo dai nostri sbagli”.