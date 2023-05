Massimo Mauro, ex giocatore del Napoli ed opinionista televisivo, ha commentato ieri, nel corso della puntata di “Pressing”, la gara tra Napoli e Salernitana, dove è mancato il goal per suggellare ufficialmente la lotta Scudetto.

In particolare, è stato chiesto a Massimo Mauro se sostanzialmente la squadra potesse aver risentito della troppa pressione per l’atmosfera c in città dovuta allo Scudetto, a cui ha risposto così:

“No, io ho visto un buon Napoli. Io ho vinto in quella città, so cosa si prova quando si è davvero vicini al traguardo, ma il Napoli ha fatto bene; ha trovato un’ottima Salernitana, attenta, sempre pronta a ripartire e a far male in ripartenza, ma tutto ciò non è un problema. E’ chiaro che vincere nello stadio “Maradona” fa un altro effetto, ma possono aspettare anche 3-4 giorni in più”.

Fonte: SportMediaset.