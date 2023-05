Lele Adani, opinionista calcistico e noto telecronista, ieri, ai microfoni di 90° minuto sulle frequenze della Rai, ha provato a dare una spiegazione tattica e tecnica del pareggio tra la squadra di Spalletti e la Salernitana.

L’ex difensore ha voluto sottolineare come comunque la squadra abbia giocato una buona partita, facendo una bella prestazione, con queste parole:

“Il Napoli ha giocato bene, ha tenuto il controllo della partita, non ha concesso campo agli avversari. Forse alla fine si è un po’ scoperto in campo, ma i cambi di ieri erano gli stessi che hanno fatto vincere la squadra a Torino, per cui non si devono essere appunti. Forse Spalletti poteva non inserire Juan Jesus per Olivera, ma comunque il difensore brasiliano aveva giocato molto bene allo Stadium”.

Poi, infine, ha esaltato con queste bellissime parole la cavalcata Scudetto degli azzurri:

“Il Napoli è in simbiosi con il suo popolo, ci sono delle bellissime testimonianze di gioia. Gli azzurri sono la squadra di tutti e il cammino fatto è incredibile: forse è un peccato non aver vinto lo Scudetto a sei giornate dalla fine, ma comunque ci sarà una grande festa già la prossima settimana”.