Nani: “Osimhen è tra gli attaccanti, se non l’attaccante, più forte al mondo”

Gianluca Nani è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Il noto direttore sportivo ha parlato di Osimhen e, nel farlo ha utilizzato una similitudine davvero singolare. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“E’ il più forte, è normale che lo guardino come possibile acquisto. E’ come quando uno ha la moglie bella e poi si lamentano se la guardano, ma se è bella è normale che la guardino. Osimhen in questo momento è tra gli attaccanti, se non l’attaccante, più forte al mondo ed è normale che in Inghilterra chi cerca un attaccante guardi a lui”.