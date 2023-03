Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale della SSC Napoli, oggi non ci sarà allenamento al Training Konami Center di Castelvolturno. Le sessioni riprenderanno domani. Gli azzurri potranno contare sul ritorno di alcuni nazionali, fra cui gli italiani già da domani. Giovedì la rosa sarà completamente a disposizione. Il Napoli potrà così preparare come si deve il caldissimo mese di aprile, decisivo per la vittoria dello scudetto e il cammino in Champions.