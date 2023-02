Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ieri, in conferenza stampa al termine della gara con il Sassuolo, ha voluto un po’ fare un bilancio della sua esperienza in azzurro.

Nessun sentore di addio, semplicemente il tecnico ha voluto rimarcare il lavoro dell’anno scorso e ha difeso i profili di Koulibaly, Mertens e Fabian, sostenendo che con loro le cose sarebbero andate allo stesso modo durante questa stagione:

“Quando siamo partiti nelle mille notti insonni ho pensato che qualsiasi allenatore alleno è quello più forte, quello che mi può dare la soluzione, e si va a lavorare in maniera corretta. Poi naturalmente, sono state delle esigenze a livello societario che hanno portato questo. Io sono convinto che se fossero rimasti Mertens, Ruiz e Koulibaly avremmo fatto lo stesso un grande campionato, il campionato di quest’anno viene fuori da quanto fatto l’anno scorso. Ad alcuni ci vogliono 3-4 anni per costruire, io in un anno dovevo vincere. Vabbè che io vi sto un po’ sui coglioni di più rispetto agli altri, ma questa cosa va un po’ modificata poi…”.