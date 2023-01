Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, conduttori di Radio Deeyaj football club, come ogni settimana rilasciano i pronostici relativi alle diverse partite di Serie A Tim.

Entrambi, dunque, si sono anche espressi sul big match di domani sera, Napoli-Roma, sfida molto sentita e molto ostica per entrambe le squadre.

Ebbene, secondo Caressa, in questa gara o vincerà il Napoli o la Roma, dunque non ci sarà pareggio, mentre per il direttore del Corriere dello Sport finirà in pareggio.

Fonte: Radio Deejay Football club.